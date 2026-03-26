L’aveva quasi fatta franca, abbandonando la refurtiva, ma l’hanno tradito i coltelli. Succede a Fiumefreddo, nel Catanese, dove i carabinieri hanno denunciato un 68enne per furto di uova di Pasqua in un supermercato del paese. Allertati dalla sicurezza interna, che aveva notato un uomo aggirarsi tra gli scaffali in modo sospetto. Sorprendendolo a nascondere diverse uova di Pasqua in una busta e decidendo così di chiamare il numero unico d’emergenza 112. Il 68enne, però, avendo capito di essere stato notato, ha deciso di abbandonare vicino alle casse la busta con la refurtiva. Cercando di lasciare il supermercato in fretta, attraverso l’uscita senza acquisti. Quasi tutto risolto, insomma, se non fosse che i carabinieri lo hanno fermato proprio nel parcheggio. Sottoposto a un controllo, alla ricerca di ulteriore eventuale merce rubata, i militari gli hanno trovato in tasca tre coltelli a serramanico. Peggiorando la sua posizione e facendogli guadagnare una denuncia per porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere.