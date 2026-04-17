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Finto affitto online, tre denunciati per truffa aggravata

17/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

I carabinieri della stazione di Cassaro, in provincia di Siracusa, hanno identificato e denunciato in stato di libertà tre uomini di 34, 26 e 20 anni, domiciliati a Taranto e già noti per reati contro il patrimonio. I soggetti sono ritenuti responsabili di una truffa aggravata commessa lo scorso mese ai danni di un giovane residente nel Comune siracusano. L’attività investigativa è stata condotta dai militari di Cassaro con il supporto dei colleghi di Taranto.

Il raggiro online

Secondo quanto ricostruito, gli indagati avrebbero pubblicato un annuncio relativo alla locazione di un immobile inesistente nel Comune di Torino. L’offerta, apparentemente credibile, ha indotto la vittima a fidarsi e a versare 395 euro tramite bonifico istantaneo su una carta Postepay intestata a uno dei truffatori. Un classico schema di truffa online, basato sulla creazione di inserzioni fittizie per carpire denaro.

Accertamenti in corso

Le somme illecitamente ottenute sono state successivamente prelevate in contanti presso due distinti uffici postali nel territorio di Taranto. I tre sono stati quindi denunciati per truffa aggravata in concorso, mentre sono in corso ulteriori verifiche per accertare un eventuale coinvolgimento degli stessi soggetti in episodi analoghi. Gli investigatori non escludono infatti che il raggiro possa far parte di un sistema più ampio.

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