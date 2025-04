Messina, fermato l’uomo accusato di avere accoltellato e ucciso la 22enne

Ha un nome l’uomo accusato di avere accoltellato e ucciso ieri pomeriggio a Messina Sara Campanella, la 22enne studentessa universitaria originaria di Misilmeri, in provincia di Palermo. Durante la notte, sono stati i carabinieri del comando provinciale di Messina a fermare un uomo dopo ore di ricerche. Secondo quanto emerso finora, si tratterebbe di un collega della vittima. Nel corso delle indagini, i militari hanno raccolto diverse testimonianze di persone che avrebbero assistito alla lite e all’aggressione avvenuta in strada vicino a una fermata dell’autobus in via Gazzi, non distante dallo stadio. Importanti sono state anche le immagini registrate da alcune telecamere di videosorveglianza della zona.