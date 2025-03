Messina, tirocinante infermiera di 22 anni uccisa con una coltellata

Una giovane tirocinante infermiera di 22 anni, Sara Campanella, è stata stata accoltellata a

Messina ed è morta nel pomeriggio di oggi. Stando a quanto è stato ricostruito finora, l’aggressione è avvenuta in viale Gazzi, di fronte all’ingresso dello stadio Giovanni Celeste. Secondo le prime informazioni, la ragazza sarebbe stata colpita con una coltellata al collo da un giovane che è poi fuggito. Subito soccorsa, la 22enne è stata trasferita al Policlinico in gravi condizioni, ma a nulla sono valsi i tentativi dei medici di salvarle la vita.

La giovane vittima era originaria di Palermo e iscritta alla facoltà di Scienze infermieristiche a Messina. Secondo quanto emerso al momento, la coltellata inferta dall’assassino le avrebbe reciso la giugulare. Alcuni testimoni hanno parlato di una lite, avvenuta intorno alle 17 di oggi pomeriggio, tra la vittima e un’altra persona. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire esattamente quanto accaduto e per rintracciare il responsabile dell’accoltellamento. Da quanto risulta, gli investigatori sarebbero già sulle tracce del presunto assassino. La procura di Messina ha posto sotto sequestro la salma.