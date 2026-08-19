Foto di Ingv su Facebook

Etna, Ingv: «Ferma la colata lavica dalla nuova bocca nella Valle del Bove»

19/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Si è fermata la colata lavica dell’Etna. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) osservatorio Etneo, comunica che sulla base delle osservazioni e dei rilievi termici effettuati questa mattina, la colata lavica emessa dalla bocca apertasi a circa 3100 metri, nella parte alta della Valle del Bove, ha percorso circa 500 metri ed è ferma.

La colata lavica si è fermata

Il flusso lavico alimentato dalla bocca a quota 1900 metri, rispetto a ieri, si è mosso di alcune decine di metri raggiungendo quota 1315 metri circa. La colata attualmente risulta ferma e in raffreddamento. L’Ingv però informa che si è formato un altro flusso lavico in sovrapposizione, il cui fronte attivo si attesta a una quota di 1550 metri circa nei pressi di Rocca Musarra (Valle del Bove). Durante il sopralluogo, inoltre, non è stata osservata attività esplosiva al cratere Voragine ma soltanto sporadiche emissione di cenere diluita che si disperdeva in zona sommitale

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Maletto, incendio in un fienile: portati in salvo gli animali
Leggi la notizia

Si è fermata la colata lavica dell’Etna. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) osservatorio Etneo, comunica che sulla base delle osservazioni e dei rilievi termici effettuati questa mattina, la colata lavica emessa dalla bocca apertasi a circa 3100 metri, nella parte alta della Valle del Bove, ha percorso circa 500 metri ed è ferma. […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 17 al 23 agosto 2026
di

Questa dal 17 a 23 agosto 2026 è l’ultima settimana del transito del Sole in Leone, il cui oroscopo sembra toccare il suo apice, insieme ad Ariete e Sagittario super rinvigoriti. Entro il fine settimana, il Sole accenderà il periodo della Vergine, passando quindi la sua energia anche a Toro e Capricorno. Mentre Venere culla […]

Agenda Formazione

Business in chiaro

Dalle macchine agricole all’Ai: le caratteristiche dei beni per accedere all’iperammortamento
di

Quando un’impresa acquista un nuovo macchinario, un software, un sistema energetico o una qualche tecnologia, spesso sul preventivo trova la dicitura Industria 4.0. Questo, però, non basta affinché i beni rientrino nei benefici dell’iperammortamento: l’agevolazione che consente di maggiorare fiscalmente il costo di alcuni investimenti, ottenendo nel tempo una maggiore deduzione dal reddito imponibile. Destinata […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze