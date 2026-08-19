Foto di Ingv su Facebook

Si è fermata la colata lavica dell’Etna. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) osservatorio Etneo, comunica che sulla base delle osservazioni e dei rilievi termici effettuati questa mattina, la colata lavica emessa dalla bocca apertasi a circa 3100 metri, nella parte alta della Valle del Bove, ha percorso circa 500 metri ed è ferma.

La colata lavica si è fermata

Il flusso lavico alimentato dalla bocca a quota 1900 metri, rispetto a ieri, si è mosso di alcune decine di metri raggiungendo quota 1315 metri circa. La colata attualmente risulta ferma e in raffreddamento. L’Ingv però informa che si è formato un altro flusso lavico in sovrapposizione, il cui fronte attivo si attesta a una quota di 1550 metri circa nei pressi di Rocca Musarra (Valle del Bove). Durante il sopralluogo, inoltre, non è stata osservata attività esplosiva al cratere Voragine ma soltanto sporadiche emissione di cenere diluita che si disperdeva in zona sommitale.