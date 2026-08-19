Immagine webcam Ingv Catania

L’Ingv etneo segnala la ripresa, dalle 5 di stamattina, dell’attività stromboliana dal cratere Voragine dell‘Etna con emissione di cenere disperso nel quadrante meridionale. Risparmiando, almeno al momento, l’aeroporto di Catania: con un Vona, l’avviso specifico per l’aviazione civile, di livello arancione. L’ultimo bollettino dell’istituto segnala che intorno alle 4 l’ampiezza media del tremore vulcanico ha mostrato un repentino incremento, attestandosi a un livello alto, e localizzato nell’area del cratere di Nord-Est in una quota compresa tra 1800 e 2000 metri sul livello del mare.