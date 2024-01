In Sicilia salgono a 15 le persone ferite per i botti di Capodanno

Si aggrava il bilancio dei feriti per i botti di Capodanno in Sicilia. Un uomo di 45 anni è rimasto ferito a una mano a Balestrate, in provincia di Palermo. Al momento dell’incidente il 45enne si trovava in compagnia di alcuni familiari. Sono stati proprio i parenti a lanciare l’allarme e chiamare i soccorsi. Secondo quanto ricostruito finora, il petardo gli sarebbe scoppiato in mano, provocando gravissime conseguenze: l’uomo, infatti, ha perso un dito ed è stato trasportato d’urgenza a bordo di un’ambulanza del 118 in ospedale dove è stato ricoverato.

Ferito che si aggiunge ai 14 che sull’Isola erano già stati registrati l’1 gennaio. Nel dettaglio, incidenti dovuti ai botti di Capodanno si sono registrati in provincia di Caltanissetta, quattro feriti a Palermo, due a Catania, tre a Trapani e altri anche nell’Agrigentino. Un bambino di dieci anni di Ficarazzi (nel Palermitano) era rimasto ferito e un ragazzo di vent’anni di Alcamo (nel Trapanese) ha perso tre dita e rischiando l’amputazione di tutta la mano.

Tra petardi abbandonati per strada e raccolti incautamente, gli accessi negli ospedali sono aumentati anche nelle scorse ore. Soprattutto nelle province di Palermo, Messina e Catania nei Pronto soccorso hanno lavorato senza sosta per curare le ferite a mani e volti provocati dall’esplosione di petardi.