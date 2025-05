Siracusa, favori in cambio di prestazioni sessuali: ai domiciliari un poliziotto e due carabinieri

Favori in cambio di prestazioni sessuali. Sono finiti agli arresti domiciliari con questa accusa tre appartenenti alle forze dell’ordine di Siracusa: si tratta di un poliziotto e due carabinieri. Le indagini, condotte dalla squadra mobile della questura di Siracusa e dal nucleo investigativo del comando provinciale di carabinieri, sono iniziate a gennaio dalle parole pronunciate in commissariato da una donna che era andata lì per una questione riguardante altre vicende.

Durante l’attesa all’interno dei locali, la donna avrebbe pronunciato gravi accuse nei confronti di un agente dello stesso commissariato e di due appartenenti alla locale stazione dei carabinieri che, in precedenza, avrebbero richiesto e ottenuto da lei prestazioni sessuali con la promessa di ricevere favori in relazione a una vicenda giudiziaria e a problematiche di vicinato. In considerazione della gravità delle affermazioni della donna, sono state immediatamente avviate le indagini, coordinate dalla procura, che hanno portato all’emissione delle misure nei confronti dei tre per i reati di induzione indebita a dare o promettere utilità.