Favignana: minaccia il figlio con una pistola, lui chiama i carabinieri e la fa arrestare

Sarebbe stato minacciato con una pistola dalla propria madre. Per questo, il giovane ha chiamato i carabinieri che sono intervenuti nell’abitazione a Favignana dove la donna aveva anche danneggiato diversi mobili. La 45enne è stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale e minaccia aggravata. Quando i militari sono arrivati sul posto, la donna si sarebbe barricata in macchina e avrebbe minacciato di investirli. Nell’auto la donna aveva con sé una pistola – poi risultata a salve – la stessa arma che sarebbe stata utilizzata per minacciare il figlio. L’arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari di Trapani che ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria una volta a settimana.