Favara, abusa sessualmente dei nipoti 13enni: arrestato 26enne

Avrebbe violentato i suoi nipoti di 13 anni. A Favara, in provincia di Agrigento, un ragazzo di 26 anni è stato arrestato: l’accusa è di aver violentato sessualmente due suoi nipoti, entrambi di 13 anni. In una delle due circostanze il giovane avrebbe fatto assistere all’abuso sessuale il proprio figlio di due anni. La vicenda è emersa per caso, perché la microspia ambientale che si trovava nella macchina del 26enne era lì per un’altra indagine che le forze dell’ordine stavano conducendo su di lui. Proprio nell’auto sarebbe avvenuta una delle due violenze, che risalgono al 25 giugno e all’1 luglio.