Faida a colpi d’arma da fuoco a Francofonte, cinque condanne

Cinque condanne per la faida a colpi di arma da fuoco avvenuta a Francofonte, in provincia di Siracusa, nell’agosto del 2024. Il processo, di primo grado, si è svolto con il rito abbreviato. La pena più pesante, pari a 16 anni e 2 mesi di reclusione, è stata inflitta a Giovanni Fava. Condanne anche per Giuseppe Fava (9 anni e 4 mesi), Simone Maugeri (10 anni e 8 mesi), Jason Lia (9 anni e 10 mesi) e Antonino Lia (3 anni e 4 mesi).

L’inchiesta sulla faida a Francofonte

L’inchiesta, coordinata dalla procura di Siracusa e condotta dai carabinieri, ha fatto luce su un violento scontro tra due gruppi contrapposti, che si sarebbero affrontati a colpi d’arma da fuoco in pieno giorno in diverse strade del centro di Francofonte. Nel complesso sono stati ricostruiti quattro conflitti a fuoco, uno dei quali avvenuto all’interno della villa comunale.