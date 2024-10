Francofonte, ferito da colpi di pistola per una lite familiare: era già successo anche lo scorso agosto

Una lite familiare finita in sparatoria. Nella notte tra sabato e domenica a Francofonte, in provincia di Siracusa, un 20enne è stato colpito da alcuni proiettili sparati da un suo coetaneo pare per una lite familiare. Ora il ragazzo è ricoverato in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. I due protagonisti della vicenda sarebbero gli stessi che lo scorso agosto hanno provocato una sparatoria tra la folla sempre nello stesso Comune e, pare, sempre per contrasti familiari. Anche in quel caso il ventenne era stato colpito, sebbene di striscio. Indagano i carabinieri.