Evade da Roma per tornare a Catania: «Anche ai domiciliari, voglio vivere nella mia città»

25/08/2025

Si è presentato spontaneamente in caserma ammettendo di essere evaso dalla casa in provincia di Roma per trasferirsi a Catania. È la storia di un 39enne catanese, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto agli arresti domiciliari nel Lazio, che è stato arrestato dai carabinieri per il reato di evasione. Una sorta di autodenuncia durante la quale, l’uomo ha spiegato ai militari di avere presentato una formale istanza per ottenere il cambio del luogo di detenzione domiciliare, chiedendo di poter scontare la misura cautelare nella propria città. Una richiesta che, però, è stata rigettata dall’autorità giudiziaria.

Nonostante ciò, spinto dalla voglia di tornare nel capoluogo etneo, l’uomo ha deciso in maniera del tutto arbitraria di trasferirsi, violando così le prescrizioni imposte. I carabinieri della stazione di Nesima hanno ascoltato le varie giustificazioni dell’uomo: un mix di problemi personali, difficoltà logistiche e timori per la propria sicurezza. Espletate le formalità di rito, gli investigatori hanno arrestato il 39enne per evasione e lo hanno di nuovo sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha convalidato il provvedimento.

