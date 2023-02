Evade da una comunità del Piemonte e viene arrestato vicino casa a Catania

Una manovra azzardata di inversione di marcia per tentare di eludere l’eventuale controllo da parte dei carabinieri. E, invece, è stato proprio questo a insospettire i militari che stavano effettuando un’attività di controllo del territorio in viale Bummacaro nel quartiere Librino di Catania. Così, fermata una Lancia Ypsilon e identificati i tre uomini a bordo, è emersa la presenza di un pregiudicato 32enne risultato evaso da una comunità in provincia di Cuneo (in Piemonte) dove era sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio commessi il 4 gennaio a Catania. Adesso, il 32enne è stato arrestato per il reato di evasione e sottoposto ai domiciliari nell’abitazione della madre nel capoluogo etneo.