Palazzolo Acreide, 22enne evade dai domiciliari per andare al bar

Comodamente seduto ai tavolini di un bar, intento a bere alcolici in compagnia di un pregiudicato. È così che i carabinieri hanno trovato un 22enne di Palazzolo Acreide (in provincia di Siracusa) già sottoposto agli arresti domiciliari. I militari lo hanno arrestato per evasione e resistenza e pubblico ufficiale. All’atto del controllo, infatti, il 22enne si sarebbe scagliato contro i carabinieri per tentare di scappare, ma è stato bloccato e arrestato.