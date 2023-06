Aci Catena: sequestrata Fattoria Etnapark a referente del clan Santapaola-Ercolano

La guardia di finanza di Catania ha eseguito il sequestro preventivo della Fattoria Etnapark srls riconducibile ad Alfio Brancato, 49enne ritenuto esponente del clan Santapaola-Ercolano e referente della famiglia mafiosa di Aci Catena, nel Catanese. Il provvedimento cautelare è stato emesso dalla sezione misure di prevenzione del tribunale su richiesta della procura etnea. Dispone il sequestro, dal valore di 300mila euro e l’affidamento a un amministratore giudiziario dell’azienda che esercita attività di organizzazione di eventi, grest estivo e fattoria didattica. L’indagine è stata avviata da militari della compagnia di Acireale della guardia di finanza nell’ambito di accertamenti in materia di reddito di cittadinanza.

Durante le sarebbe verifiche «emersa la disponibilità di beni, per importi sproporzionati rispetto alla posizione reddituale e patrimoniale rilevata, a diversi soggetti riconducibili all’alveo familiare di Brancato». Stando a quanto ricostruito dalla procura di Catania, la carriera criminale del 49enne avrebbe avuto inizio negli anni ’90, con la prima condanna per furto, sino almeno al 2019, seguendo un fil rouge caratterizzato da frequentazioni malavitose e commissione di delitti produttivi di profitti, sotto l’egida mafiosa del clan Santapaola-Ercolano. Per la procura, inoltre, le molteplici vicende giudiziarie che lo hanno riguardato nell’ultimo trentennio gli attribuirebbero addirittura un ruolo di referente della famiglia mafiosa nel territorio di Aci Catena.