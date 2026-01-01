Etna, attività effusiva con colata nella valle del Bove

Foto di EtnaLive

Un’attività effusiva con l’emissione di una colata è presente all’interno della desertica valle del Bove dell’Etna in corrispondenza della parete Nord-Occidentale. Il fenomeno è stato osservato dal sistema di monitoraggio dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, osservatorio etneo, di Catania a partire dalle 17.30. Sono in corso rilievi da parte di personale dell’Ingv.

Continua intanto l’attività esplosiva al cratere Bocca Nuova con modeste emissioni di cenere che si disperdono rapidamente in area sommitale. Dal punto di vista sismico l’ampiezza media del tremore vulcanico si attesta attualmente nella fascia dei valori medi. L’attività infrasonica risulta attualmente bassa sia nel tasso di accadimento che nell’energia degli eventi che risultano localizzati principalmente in prossimità del cratere Voragine. Le stazioni tilt e Gnss disponibili non mostrano variazioni significative. L’attuale fase eruttiva dell’Etna non impatta con l’operatività dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania.

