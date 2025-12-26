Eruzione di Natale per l’Etna: attività stromboliana dai crateri Nord-est e Bocca Nuova

26/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Eruzione di Natale per l’Etna. L’Ingv di Catania segnala un’intensa e continua attività stromboliana in corso al cratere di Nord-Est del vulcano etneo, con lancio di materiale incandescente, a volte sul fianco del cono, ed emissione di piccole quantità di cenere vulcanica. Portata dal vento in direzione nord-est, con la segnalazione di leggere ricadute a Piano Provenzana e a Taormina. Qualche esplosione stromboliana è avvenuta, la notte scorsa, anche al cratere Bocca Nuova, con lancio di materiale incandescente fino a diverse decine di metri sopra l’orlo craterico. L’osservatorio etneo dell’Ingv ha emesso un avviso per l’aviazione arancione, penultimo livello della scala. Ma al momento non ci sono limitazioni all’operatività dell’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania.

