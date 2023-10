Esplosione nella notte a Brancaccio. Ordigno per aprire sportello bancomat. Indagini

Boato nella notte nel quartiere Brancaccio, a Palermo. Un ordigno rudimentale è stato fatto esplodere per aprire lo sportello Atm della filiale Bper Banca di via San Giovanni di Dio. Non è ancora chiaro se i ladri siano riusciti a portare via o meno il denaro. Si tratta del quarto colpo che la banda dei bancomat mette a segno in città. Al vaglio degli investigatori le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

