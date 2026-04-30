soccorso alpino

Escursionista svizzera aggredita da branco di cani, salvata dal soccorso alpino

30/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una escursionista svizzera di 51 anni è stata aggredita da cinque cani in cima a Monte Gallo (Palermo) ed è stata salvata dal soccorso alpino e dell’aeronautica militare. Ad attivare i soccorsi è stata una chiamata alla centrale operativa 118 Palermo – Trapani. Immediatamente da Palermo sono partite due squadre di tecnici del soccorso alpino. Inoltre, è stato richiesto il supporto dell’elicottero dell’82° Centro SAR del 15° Stormo dell’aeronautica militare, per la rapida evacuazione della donna ferita. La 51enne aveva profonde ferite provocate dai morsi in tutto il corpo, con in corso una emorragia. Dopo il salvataggio, è stata trasferita all’ospedale Ingrassia di Palermo.

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