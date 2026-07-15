Tribunale di Messina

Tra conferme e assoluzioni si è concluso il processo in corte d’assise d’appello a Messina per la catena di omicidi di mafia avvenuti a Barcellona Pozzo di Gotto e dintorni negli anni Novanta. Condanna all’ergastolo confermata per i boss Salvatore Sam Di Salvo e per Giuseppe Gullotti, confermata anche la condanna a 30 anni per Giuseppe Isgrò. È stato invece assolto Vincenzo Miano per non aver commesso il fatto. Nei suoi confronti la Corte, presieduta dal giudice Bruno Sagone, ha ribaltato la sentenza del primo grado arrivando a un’assoluzione con formula piena.

Confermata anche l’assoluzione per Stefano Genovese e Carmelo Mastroeni. Al centro del processo era l’operazione Inganno, scattata nel 2024 su indagini dei carabinieri del Ros, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Messina. L’inchiesta, anche sulla scorta delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, ha fatto luce su tredici omicidi avvenuti nell’ambito della guerra di mafia che si è consumata negli anni Novanta nel barcellonese.