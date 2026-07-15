Lite tra fratelli, accoltellato uno dei due a Messina

Ospedale Papardo di Messina

Un 45enne è ricoverato in ospedale dopo essere stato ferito dal fratello 57enne al culmine di una violenta lite. È accaduto a Messina in un’abitazione del villaggio Matteotti. Il 57enne ha afferrato un coltello da cucina e ha colpito il fratello in varie parti del corpo. L’uomo è stato soccorso e trasportato in ambulanza all’ospedale Papardo. Ha preoccupare maggiormente è la ferita che ha riportato al braccio. La lite è avvenuta in una palazzina di fronte al commissariato Nord della questura, alla quale il ferito ha chiesto aiuto. Nel frattempo sono intervenuti gli agenti delle volanti e della squadra mobile che hanno bloccato il fratello.