Troina, donna uccisa a colpi di pistola nei pressi di un supermercato. Fermato l’ex marito

Sarebbe già stato fermato l’autore del femminicidio di stamattina a Troina, nell’Ennese. Intorno alle 10,30 il 60enne Maurizio Impellizzeri ha sparato all’ex moglie ed è fuggito a bordo di un fuoristrada ma è stato bloccato dai carabinieri e portato in caserma per l’interrogatorio. Stando alle prime informazioni emerse, la donna – Mariella Marino di 50 anni – è stata raggiunta mentre si trovava in via Sollima, nei pressi di un supermercato, dall’ex marito. L’uomo – lasciato dalla vittima un anno fa – le avrebbe esploso almeno tre colpi di pistola. Pare che fosse stato denunciato di recente per i comportamenti violenti in quanto non avrebbe mai smesso di perseguitare la 50enne, a quanto pare convinta dai due figli – ormai adulti – a separarsi dal 60enne in quanto violento. Sulla vicenda si continua a indagare.