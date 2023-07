Femminicidio Troina, l’allevatore si è avvalso della facoltà di non rispondere

Si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande del sostituto procuratore Michele Benintende l’allevatore 59enne di Troina (in provincia di Enna) Maurizio Impellizzeri, che ieri ha ucciso per strada la moglie Mariella Marino di 56 anni. Ieri sera, l’uomo è stato trasferito nella casa circondariale di Enna dove è detenuto. Si attende di conoscere i dati dell’udienza di convalida e dell’autopsia che sarà eseguita a Catania. Secondo una prima ricostruzione, ieri l’uomo avrebbe sorpreso l’ex moglie – dalla quale era separato già da un anno – all’uscita di un supermercato, in via Sollima, a Troina. Lì avrebbe sparato due colpi di pistola che hanno richiamato l’attenzione di una donna che abita a piano terra che, per provare a sottrarre la vittima alla furia omicida dell’ex marito, le ha aperto la porta di casa. Ma Impellizzeri ha nuovamente sparato colpendo la donna a morte proprio mentre varcava l’ingresso dell’abitazione a piano terra.