Elezioni europee, dopo 14 anni Totò Cuffaro può tornare a votare

Totò Cuffaro può tornare in cabina elettorale. L’ex presidente della Regione siciliana – che ha scontato una condanna a sette anni per favoreggiamento aggravato a Cosa nostra – può di nuovo esercitare il diritto di voto; questo dopo l’avvenuta riabilitazione, che ha fatto cessare l’interdizione dai pubblici uffici per il segretario della Democrazia Cristiana Sicilia Nuova. Stamattina Cuffaro ha ricevuto la tessera elettorale in vista delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno.