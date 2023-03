Ekipe Orizzonte: la storia della pallanuoto femminile a Catania che punta ai vertici europei

Chi dice donna dice danno: sì, ma gioie sportive. Nella giornata internazionale dedicata alle donne ci si sofferma tutti, anche se si dovrebbe farlo sempre, a celebrarne tanto le conquiste sociali, politiche e sportive, quanto a riflettere su tutto ciò che è stato e che potrebbe, dovrebbe ancora essere. All’ombra dell’Etna esiste da 33 anni una realtà sportiva al femminile che è diventata la più titolata società d’Europa, che di gioie sportive ne ha regalate tante ai tifosi catanesi. Il suo palmarès recita: 22 campionati nazionali, di cui 15 consecutivi, 5 Coppa Italia, l’ultima vinta domenica scorsa, 8 Coppe dei Campioni, 2 Supercoppa d’Europa, una Fin Cup e una Coppa Len. Stiamo parlando dell’Ekipe Orizzonte, squadra di pallanuoto femminile attualmente allenata da Martina Miceli.

Successi e gloria che non hanno cambiato il Dna di questa società che continua a essere un importante serbatoio di atlete che hanno scritto pagine importanti per la pallanuoto femminile. Tra le giocatrici più importanti che hanno indossato la canotta dell’Ekipe Orizzonte ci sono state Cristiana Conti, Giusi Malato, Maddalena Musumeci, Tania Di Mario (oggi presidente del club), Silvia Bosurgi e Martina Miceli, tutte vittoriose con il Setterosa all’Olimpiade di Atene 2004, senza dimenticare le storiche Claudia Vinciguerra, Sabrina Barresi e Flavia Villa. Il loro segreto? La caparbietà. Nel 2012, infatti, la società rossazzurra vive uno dei momenti meno felici della sua storia con la perdita di tutti gli sponsor e la necessità di un cambio societario.

L’Orizzonte stava morendo, ma Martina Miceli e Tania Di Mario si presero l’onere e l’onore di riprendere la situazione in mano. Una ripartenza non facile ma, in quel momento, si stavano mettendo delle solide basi per il futuro. Non sono mancati gli anni bui e difficili. La squadra si ritrovava dal disputare finali scudetto a lottare per non retrocedere. Ma loro caparbietà ha permesso di raccogliere grandi soddisfazioni, anche con le giovanili, vincendo tre scudetti. E proprio dal settore giovanile, nel 2019, arrivò un altro primato: vittoria nel campionato di serie A1 e quello U19. Un double mai conquistato da nessun club, neanche maschile. L’obiettivo di Martina Miceli e delle sue ragazze è quello di continuare a regalare emozioni, ma anche di continuare a coltivare una passione che ha consentito all’Ekipe Orizzonte di rinascere dalle ceneri e portare la pallanuoto femminile catanese ai vertici europei.

A cura di Federico Lo Giudice