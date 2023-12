Egadi, Caronte & Tourist taglia la corsa pomeridiana. Forgione: «Fatto grave: si torna indietro di anni»

L’Amministrazione comunale di Favignana esprime forte preoccupazione e indignazione per la decisione della società Caronte & Tourist di tagliare la corsa pomeridiana della nave da Trapani a Favignana nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica.

«È un provvedimento grave e inaccettabile che comporterà dei gravi problemi logistici per i cittadini delle isole – dice il sindaco Francesco Forgione – Molti saranno costretti a pernottare a Trapani con un aggravio delle spese. Sì ripiomba all’indietro di anni. Si stanno colpendo le isole e i diritti degli Isolani. La Regione non può restare muta e fare finta di niente viste le risorse che destina alla Caronte & Tourist. Chiediamo subito l’intervento del governo regionale e risposte immediate da parte della società di navigazione».