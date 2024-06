L’eco-hotel sul lungomare di Letojanni che si prende cura dell’ambiente: «È un dovere etico»

«Abbiamo il privilegio di essere immersi nella bellezza della baia di Taormina. Come si fa a non prendersene cura?». È la naturalezza con cui l’Albatros beach hotel è nato sul lungomare di Letojanni e continua a svilupparsi come eco-hotel. «Siamo di fronte a un mare meraviglioso (che quest’anno ha anche ricevuto il riconoscimento della Bandiera blu, ndr) di una costa fascinosa della Sicilia e ce l’abbiamo a cuore», sottolinea a MeridioNews il direttore Giovanni Orazio Maccarrone. Un albergo a quattro stelle in cui ogni dettaglio è pensato con un’attenzione anche per l’ambiente. Dalla cucina alle stanze, dagli ambienti comuni alla spiaggia e la piscina «ci impegniamo per avere meno impatto possibile. Sono piccoli gesti – aggiunge – con i quali si può cambiare il pianeta. Non è solo questione di sensibilità personale ma soprattutto un dovere morale, civico ed etico».

Una struttura eco-friendly dal tetto alle pareti e anche oltre: «Abbiamo scelto tecnologie e materiali sostenibili ovunque fosse possibile». L’energia elettrica viene prodotta da fonti rinnovabili e l’acqua calda a impatto zero; c’è un sistema di automazione domotica che regola la climatizzazione, un’elevata efficienza energetica e l’illuminazione con lampade a led a bassissimo consumo. «L’obiettivo è evitare sprechi energetici, garantendo comunque un’alta qualità dei servizi», sottolinea Maccarrone. In cucina si preparano piatti (anche gourmet) utilizzando materie prime a chilometro zero. Le pareti e gli arredi della camere sono dipinti con vernici a base d’acqua, senza solventi inquinanti; la biancheria è in cotone organico e realizzata al cento per cento in Italia.

«In ogni stanza e in tutti gli ambienti della struttura – dice il direttore dell’Albatros beach hotel – incentiviamo anche gli ospiti a fare la raccolta differenziata in modo corretto e li invitiamo a ridurre cambi di biancheria e teli bagno». Un modo per evitare lavaggi superflui che impattano inutilmente sull’ambiente. «Dal canto nostro – aggiunge – limitiamo il più possibile la plastica e l’usa e getta». Niente monoporzioni per prodotti di detersione ma flaconi ricaricabili e prodotti in materiali riciclati. «Anche l’olio per condire gli alimenti, per esempio, non è in confezioni monodose e pure per lo yogurt non abbiamo i vasetti. Sono tutte soluzioni – afferma Maccarrone – che fanno bene alla terra e anche alla tasca». Ma la cura continua anche fuori dalla struttura. «È importante prestare attenzione pure agli ambienti che sono della comunità», conclude il direttore dell’hotel che ogni anno, per l’intera stagione balneare, si occupa della pulizia della spiaggia davanti all’albergo. Riservata non solo agli ospiti della struttura, ma aperta anche per chi voglia godere di una giornata di relax sul lido di Letojanni.