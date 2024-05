Bandiere Blu 2024, tre località siciliane ottengono il riconoscimento

Foto della pagina Facebook Bandiera Blu

Tre località siciliane ottengono il riconoscimento Bandiera Blu 2024. Si tratta di Letojanni e di Taormina – in provincia di Messina – e di Scicli, nel Ragusano. Le tre località siciliane hanno ricevuto il riconoscimento dalla Foundation for environmental education (Fondazione per l’educazione ambientale, ndr). Nello specifico il riconoscimento è andato al centro e al litorale di Letojanni, a Mazzeo – frazione di Taormina – e alla località Sampieri-Pisciotto, nel territorio di Scicli.

Le tre località che hanno ottenuto il riconoscimento nel 2024 si aggiungono alle altre località siciliane riconfermate Bandiera Blu. In provincia di Messina: Lipari, Stromboli Ficogrande, Vulcano Gelso, Vulcano acque termali, Acquacalda, Canneto, lungomare di Tusa e di Alì Terme, litorali di Roccalumera, di Furci Siculo e di Santa Teresa di Riva; in provincia di Ragusa: Maganuco a Modica e Marina di Modica, Santa Maria del Focallo a Ispica, Pietre nere e Raganzino a Pozzallo, Marina di Ragusa; in provincia di Agrigento: la spiaggia di Cipollazzo a Porto Paolo di Menfi, e Lido Fiori Bertolino.

La Bandiera Blu è un riconoscimento assegnato alle località europee – ma recentemente anche extra-europee – che soddisfano criteri di qualità relativi a balneazione delle acque e servizi offerti, compresa la pulizia delle spiagge e lo stato degli approdi turistici.