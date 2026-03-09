Droga: stop a giro di cocaina da 300.000 euro, arrestato 34enne a Palermo

09/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Due chili di cocaina nella cucina a gas. La droga è stata il pastore belga Nadia, mentre si trovava nella disponibilità di un 34enne catanese domiciliato a Palermo, successivamente arrestato dai carabinieri. A tradire l’uomo è stato il suo stesso nervosismo. I militari hanno notato i suoi continui movimenti sospetti e la circospezione con cui cercava di rientrare in casa, guardandosi ripetutamente alle spalle.

Un atteggiamento che ha spinto i carabinieri a intervenire immediatamente con una perquisizione personale e domiciliare. Nella cesta c’erano 16 involucri di cocaina ma, il carico più ingente, era nascosto nel vano della cucina a gas, dove sono stati trovati due panetti della droga. Secondo le stime degli inquirenti, una volta immessa sul mercato, questa avrebbe fruttato guadagni illeciti per circa 300.000 euro. 

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

S. G. La Punta, clima teso verso il voto: l’appello di Laura Iraci: «Confronto sui programmi per la crescita della città»
Leggi la notizia

Due chili di cocaina nella cucina a gas. La droga è stata il pastore belga Nadia, mentre si trovava nella disponibilità di un 34enne catanese domiciliato a Palermo, successivamente arrestato dai carabinieri. A tradire l’uomo è stato il suo stesso nervosismo. I militari hanno notato i suoi continui movimenti sospetti e la circospezione con cui cercava […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 9 al 15 marzo 2026
di

La settimana dal 9 marzo inizia con una bella Venere, che domina l’oroscopo in Ariete. Accende i cuori di Leone e Sagittario, fa riprendere entusiasmo e passione ad Acquario e Gemelli, mentre mette un po’ in crisi la Bilancia. I Toro, i Vergine e i Capricorno vanno un po’ per obbiettivi da raggiungere o cose […]

Oroscopo di marzo 2026: mese dolce e profondo che si fa vitale
di

Marzo è un mese dolce e profondo ma, dopo il 20, trasforma questo 2026 con un’esplosione di vitalità: ecco come, segno per segno, nell’oroscopo della nostra rubrica astrologica. Marte e Mercurio in Pesci aiutano a sentirsi meglio Cancro e Scorpione. Saturno e Nettuno in Ariete fanno rifiorire anche Leone e Sagittario e li rendono di […]

Oroscopo settimanale dal 2 all’8 marzo 2026
di

Una settimana, la prima di marzo, da lunedì 2, splendida per molti segni zodiacali, con un oroscopo speciale. In particolare Pesci, Scorpione e Cancro. E, a seguire, anche l’Acquario, che si esprime con grande fantasia e si innamora. La Bilancia non si accontenta ma cerca ancora dell’altro, mentre i Gemelli diminuiscono la velocità. I Leone […]

Business in chiaro

Bando Agrisole 2026: incentivi per l’energia rinnovabile in agricoltura
di

Nuovo ciclo di incentivi dedicati all’energia e all’agricoltura, con il bando Agrisole – Parco Agrisolare. La dotazione finanziaria dai fondi Pnrr è rilevante: 789 milioni di euro destinati a nuovi progetti da selezionare con uno o più avvisi pubblici emanati dal ministero dell’Agricoltura. Al momento, il decreto definisce regole e perimetro dell’intervento. E si è […]

Oltre i motori

Intelligenza artificiale: ecco come l’auto diventa smart
di

Prima sono arrivati i sistemi di sicurezza tecnologici: dai semplici segnalatori per il parcheggio agli assistenti di guida. Utili strumenti entrati ormai nel nostro quotidiano. Che, però, è già pronto a una nuova rivoluzione: l’integrazione dell’intelligenza artificiale, che promette di rendere le nostre auto sempre più sicure e personalizzate. Attraverso sistemi capaci di imparare le […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze