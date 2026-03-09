Due chili di cocaina nella cucina a gas. La droga è stata il pastore belga Nadia, mentre si trovava nella disponibilità di un 34enne catanese domiciliato a Palermo, successivamente arrestato dai carabinieri. A tradire l’uomo è stato il suo stesso nervosismo. I militari hanno notato i suoi continui movimenti sospetti e la circospezione con cui cercava di rientrare in casa, guardandosi ripetutamente alle spalle.

Un atteggiamento che ha spinto i carabinieri a intervenire immediatamente con una perquisizione personale e domiciliare. Nella cesta c’erano 16 involucri di cocaina ma, il carico più ingente, era nascosto nel vano della cucina a gas, dove sono stati trovati due panetti della droga. Secondo le stime degli inquirenti, una volta immessa sul mercato, questa avrebbe fruttato guadagni illeciti per circa 300.000 euro.