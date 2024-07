Droga: spacciava in bici elettrica a Palermo, 30enne arrestato

Foto di beauty_of_nature da Pixabay

Arrestato dalla polizia un 30enne, pluripregiudicato per detenzione e spaccio di droga. L’uomo risultava essere sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e obbligo di dimora con divieto di uscire dalla propria abitazione in orario notturno. Il pusher però continuava a presidiare la piazza di spaccio a bordo di una bici elettrica, utilizzata per fare da spola fra luogo in cui custodiva le dosi di sostanza stupefacente e i singoli acquirenti. A tradirlo le ingenti somme di denaro custodite in un borsello che portava a tracolla e di cui non ha saputo fornire giustificazioni credibili.

Le indagini sono state caratterizzate da lunghi servizi di osservazione e pedinamento anche con la mappatura dei sistemi di video-sorveglianza e l’acquisizione delle riprese. Le indagini hanno consentito di risalire alle modalità di distribuzione della sostanza stupefacente e al giro di assuntori, documentando decine di cessioni, riscontrate anche attraverso controlli di polizia.