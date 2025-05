Sette chili di droga sequestrati e tre arresti a Catania: cocaina e marijuana in una valigia su un taxi

Sette chili di droga sequestrati e tre persone arrestate per detenzione di sostanza stupefacente. È il risultato di due diversi interventi di controllo da parte dei finanzieri del comando provinciale di Catania. Nel primo caso, a bordo di un’auto fermata nei pressi del casello autostradale di Catania–San Gregorio, è stato scoperto un panetto di cocaina del peso di un chilo; nell’altro caso, invece, è stato fermato e controllato un taxi di linea il cui passeggero è risultato trasportare, all’interno di una valigia, tre chili di marijuana e circa mezzo chilo di cocaina.

Inoltre, è stata eseguita una perquisizione in un’abitazione di Nicolosi (in provincia di Catania) dove era stato notato un via vai continuo di persone, che ha portato al sequestro di circa 1,5 chili di marijuana e un chilo di hashish, già suddivisi in dosi e pronti alla vendita al dettaglio. La droga avrebbe fruttato sul mercato al dettaglio proventi illeciti per oltre 300mila euro. Il tribunale etneo, su richiesta della procura, ha convalidato i sequestri e gli arresti.