Maxisequestro di droga a Licata, in provincia di Agrigento. Gli agenti della squadra mobile, con il supporto della sezione investigativa del servizio centrale di Palermo, hanno sequestrato 370 chili di hashish.

La droga sequestrata a Licata

Durante l’operazione, i poliziotti hanno scoperto e sequestrato un ingente quantitativo di hashish. Sostanza stupefacente per un peso complessivo di 370 chili. La sostanza era nascosta all’interno di un’abitazione a Licata, nell’Agrigentino, nella disponibilità di due persone. Entrambe sono state arrestate e indagate per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini proseguono per chiarire la provenienza della droga e verificare eventuali collegamenti con reti di traffico più ampie.