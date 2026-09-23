Gela: droga, armi clandestine e 13 ordigni esplosivi nascosti in due immobili

23/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

In due immobili nascondeva 13 ordigni esplosivi artigianali a elevato potenziale offensivo, 344 grammi di cocaina e sostanze per il taglio della droga. Per questo, la polizia ha fermato un 43enne di Gela, in provincia di Caltanissetta.

Chi è il 43enne fermato a Gela

L’uomo era destinatario di un decreto di fermo emesso dalla Direzione distrettuale antimafia nissena. Deve rispondere di detenzione illegale di ordigni esplosivi, detenzione di sostanze stupefacenti, di arma clandestina e di munizioni, aggravati dal metodo mafioso. Il 43enne era già sottoposto in passato a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per reati di mafia. Attualmente è in regime di affidamento ai servizi sociali. Adesso è stato catturato dai poliziotti della squadra mobile di Caltanissetta e della squadra investigativa del commissariato di Gela, dopo una fuga durata diversi giorni.

La droga e gli ordigni esplosivi

Giovedì 17 settembre, infatti, l’uomo, speronando una vettura di servizio della polizia, era riuscito a sfuggire al controllo degli agenti. Dopo la fuga, sono scattate le ricerche. Le perquisizioni domiciliari eseguite nei due immobili hanno quindi portato alla scoperta della droga e degli ordigni. Gli agenti hanno sequestrato anche una pressa per la formazione dei panetti di stupefacente, un bilancino di precisione, un frullatore per la miscelazione delle sostanze e diversi sacchetti di cellophane. In un secondo locale, adibito a forno per la panificazione, anche una pistola semiautomatica con matricola abrasa, calibro 7,65, e 44 cartucce dello stesso calibro.

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