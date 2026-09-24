Aveva con sé dosi di ketamina, cocaina, hashish e persino la cosiddetta cocaina rosa (tusi), pronte per essere vendute tra i giovani durante un evento musicale in una discoteca della città. Per questi motivi, un 26enne catanese è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Catania. L’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, insospettiti da alcune segnalazioni e informazioni raccolte sull’evento, avevano predisposto un servizio di osservazione discreta all’interno della discoteca.

Appostati nei pressi dell’area antistante i bagni, gli investigatori hanno notato il giovane che, con fare sospetto e vistosi rigonfiamenti nelle tasche dei jeans, si intratteneva con alcuni ragazzi. Dopo pochi minuti, i carabinieri lo hanno sorpreso a cedere qualcosa in cambio di denaro. All’intervento immediato dei militari, il 26enne ha tentato di allontanarsi e di disfarsi di alcune bustine di plastica. Bloccato e sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di numerose dosi di stupefacenti. Oltre a più di 500 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita. Tutto il materiale è stato sequestrato. L’autorità giudiziaria, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto per il giovane l’obbligo di dimora.