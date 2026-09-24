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Mafia: 25 misure cautelari e sequestri per 5,5 milioni tra Catania e Siracusa

24/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Maxi blitz antimafia tra Catania e Siracusa: 25 misure cautelari e sequestri per 5,5 milioni di euro. È il bilancio della vasta operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catania, in corso dalle prime ore del mattino tra le province di Catania e Siracusa. A eseguire l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip sono i carabinieri del comando provinciale di Siracusa, affiancati dai finanzieri del comando provinciale di Catania e dagli specialisti del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata di Roma.

I provvedimenti riguardano 25 indagati, accusati, a vario titolo e in concorso, di associazione mafiosa, detenzione illecita di armi da guerra e armi comuni da sparo, estorsione, rapina, riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, traffico organizzato di sostanze stupefacenti, spaccio e percosse. Per alcuni degli indagati è contestata anche l’aggravante dell’agevolazione mafiosa. Contestualmente è in corso l’esecuzione di un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di aziende, quote societarie, immobili, beni mobili registrati e disponibilità finanziarie, per un valore complessivo stimato in circa 5,5 milioni di euro.

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