Passano da dieci a cinque i voli massimi in arrivo all’aeroporto di Catania, a seguito dell’attività eruttiva dell’Etna in corso. Evolvono di ora in ora le limitazioni all’operatività dello scalo etneo, con restrizioni fissate fino alle ore 21. «La situazione è costantemente monitorata», spiegano da Sac, società di gestione dell’aeroporto di Catania. L’Ingv aveva comunicato […]
Foto di Sac
Etna, restrizioni agli arrivi all’aeroporto di Catania
Passano da dieci a cinque i voli massimi in arrivo all’aeroporto di Catania, a seguito dell’attività eruttiva dell’Etna in corso. Evolvono di ora in ora le limitazioni all’operatività dello scalo etneo, con restrizioni fissate fino alle ore 21. «La situazione è costantemente monitorata», spiegano da Sac, società di gestione dell’aeroporto di Catania. L’Ingv aveva comunicato un livello di allerta rossa per l’aviazione, a causa di una nube di cenere alta quattro chilometri, diretta verso sud-sud est.