Catania, spettacolo abusivo con 200 chili di fuochi d’artificio

Uno spettacolo abusivo nel quartiere San Cristoforo, a Catania, con 200 chili di fuochi d’artificio non autorizzati. Organizzata per festeggiare Santa Maria della Salette, è stata interrotta dalla polizia che ha denunciato i due presunti organizzatori: due catanesi di 32 e 56 anni. Il blitz è scattato quando due poliziotti non in servizio hanno notato uno strano allestimento su una terrazza privata. Andati a controllare, hanno trovato un vero spettacolo pronto a essere esploso: con 63 fuochi d’artificio da 200 chili totali, del tipo necessario di licenza. Alcuni dei quali alterati o comunque difformi ai modelli riconosciuti. In ogni batteria di fuochi, inoltre, sarebbe stato praticato un foro, per collegare gli inneschi elettrici, aumentando il rischio. Così alto che gli agenti hanno allertato i colleghi del nucleo artificieri. I quali hanno messo in sicurezza la terrazza prima dello spettacolo abusivo, in un’area affollata di fedeli. Il materiale sequestrato è poi stato fatto esplodere altrove in sicurezza.