Villabate: trovato con la droga nel motorino, 30enne arrestato

I carabinieri di Villabate, in provincia di Palermo, hanno arrestato un 30enne, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione e spaccio di droga. I militari hanno colto in flagranza il presunto pusher che, nei pressi di piazza della Regione, alla vista della pattuglia, avrebbe provato a scappare a bordo del proprio motorino. Immediato è scattato il controllo dei carabinieri che, notata l’agitazione del giovane, l’hanno perquisito rinvenendo nel vano sottosella quasi 20 grammi di hashish, suddiviso in dosi pronte per la vendita al dettaglio e, all’interno del marsupio, 215 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività illecita. La droga recuperata è stata sequestrata. L’uomo è stato messo ai domiciliari.