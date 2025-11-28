Con la droga in macchina, scappa e si rifugia in un centro scommesse. Arrestato 43enne

Lo hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Parliamo di un 43enne catanese, che per diverso tempo è rimasto fermo in auto in viale Bernini a Catania. La sosta prolungata è apparsa sospetta ai poliziotti che transitavano da lì, pertanto hanno deciso di effettuare delle verifiche.

Il 43enne, conducente del veicolo, dopo aver notato la presenza della pattuglia, nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha accelerato la marcia cercando di allontanarsi velocemente. Insospettiti da questo comportamento, gli agenti lo hanno seguito fino a viale Vittorio Veneto, dove l’uomo ha frettolosamente abbandonato l’auto per rifugiarsi all’interno di un centro scommesse, ma i poliziotti lo hanno subito raggiunto e bloccato.

L’uomo ha inizialmente finto di non comprendere le ragioni del controllo, mostrandosi nervoso e insofferente, tanto da indurre i poliziotti ad approfondire le verifiche, fino al punto in cui il 43enne ha dovuto ammettere che l’auto, davanti al centro scommesse, fosse sua.

Le operazioni di perquisizione del veicolo hanno consentito di rinvenire al suo interno 4 bustine. Due contenenti 268 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e altre due con 40 grammi di cocaina. L’uomo è stato accompagnato negli uffici della Polizia e, dopo gli atti di rito e le operazioni di identificazione, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

