Foto di Guardia di finanza

Droga: intercettato a Catania corriere con 2,3 kg di eroina

14/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

È stato arrestato un soggetto risultato in possesso di circa 2,3 kg di sostanza stupefacente del tipo eroina. In particolare, militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria etneo hanno sottoposto a controllo un veicolo presso il locale casello autostradale di Catania-San Gregorio direzione Catania. Al momento del controllo dei finanzieri di Catania, il conducente, un uomo di 55 anni di origine gelese, ha mostrato segni di nervosismo. Motivo che ha insospettito i finanzieri tanto da indurli a effettuare una perquisizione di iniziativa dell’interessato e del veicolo.

Le attività di ricerca hanno permesso di rinvenire, in un vano nascosto ricavato all’interno di un’intercapedine del paraurti posteriore dell’autoveicolo. Nello specifico, sono stati trovati 4 panetti di sostanza granulosa di colore marrone e con il tipico odore pungente e acre dell’eroina. Ciò è stato confermato dalle analisi speditive effettuate tramite narcotest, per un peso complessivo di circa 2,3 chilogrammi. Alla luce di tale ritrovamento, i militari hanno proceduto al sequestro di iniziativa del narcotico nonché all’arresto, in flagranza di reato, dell’interessato per il reato di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti.

La droga, equivalente a 20-25.000 dosi, qualora messa in commercio al dettaglio avrebbe fruttato proventi illeciti per circa 400/500 mila euro. In esito all’attività di iniziativa svolta dalla guardia di finanza di Catania, il tribunale etneo, su richiesta della locale procura, ha convalidato il sequestro e l’arresto. Disponendo altresì di condurre il responsabile del reato presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza di Catania

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