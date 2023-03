Funghi allucinogeni, marijuana e hashish. Arrestato un 18enne a Messina

Un giovane di 18 anni è stato arrestato dai carabinieri a Messina perchè trovato in possesso di funghi allucinogeni, hashish e marijuana per complessivi 70 grammi. I militari dell’Arma hanno anche sequestrato oltre 700 euro in banconote di vario taglio, ritenute provento dello smercio della droga. Il 18enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. L’arresto è stato compiuto nell’ambito di servizi straordinari nelle zone centrali della città e nel quartiere Giostra, nel corso dei quali sono state controllate complessivamente 57 persone e 45 autovetture con finalità principalmente di prevenzione e contrasto alla commissione di reati e altri comportamenti illeciti.