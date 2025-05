Droga nascosta nel garage dello zio della fidanzata: arrestato 27enne a Catania

Aveva trasformato un garage preso in prestito dallo zio della fidanzata in una vera e propria base logistica per lo stoccaggio della droga. A finire in manette è stato un 27enne di Acireale, già noto alle forze dell’ordine e recentemente uscito dal carcere, arrestato dalla polizia di Stato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’arresto è scattato nel quartiere Cappuccini, a Catania, dove gli agenti della squadra cinofili, nel corso di un servizio di controllo antidroga, hanno individuato 3,5 chili di droga nascosti in un garage condominiale nei pressi dell’ex ospedale Ferrarotto.

Decisivo l’intervento dei cani antidroga Maui e Ares, che hanno puntato con precisione il box dove è stato poi trovato un borsone contenente 2,5 chili di marijuana e quasi un chilo di hashish suddiviso in nove panetti. Il giovane ha ammesso di essere l’utilizzatore del locale e ha consegnato agli agenti le chiavi d’accesso. Su disposizione della procura, il 27enne è stato condotto in carcere in attesa della convalida dell’arresto da parte del Gip.