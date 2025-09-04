Catania, lancia droga e cellulari nel cortile del carcere

Foto generata con IA

Personale della polizia penitenziaria in servizio nella casa circondariale piazza Lanza di Catania ha arrestato, in flagranza di reato, un uomo che aveva lanciato un involucro con dentro droga e cellulari all’interno del perimetro penitenziario. Su disposizione della procura l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.