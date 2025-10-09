Una busta piena di buatte (i barattoli di vetro riciclati) pieni di droga. Contenitori di solito utilizzati per le conserve, sono stati riempiti, invece, di sostanza stupefacente. Per questo i poliziotti hanno arrestato un 36enne di Catania e un 19enne di Gravina di Catania.

La droga nelle buatte a Catania

Gli agenti hanno fermato i due proprio mentre tentavano di nascondere un grosso sacco con dentro la droga nelle buatte e materiale per il confezionamento delle dosi di stupefacente. Il cane antidroga Maui ha fiutato la presenza di droga nei pressi di un’auto parcheggiata in via Formiche, nel quartiere Cappuccini di Catania. Così, il cane-poliziotto ha guidato il suo conduttore verso due uomini che si trovavano nel cortile di un’abitazione. Alla vista degli agenti, i due hanno tentato di nascondere il sacco che stavano trasportando verso la casa.

I poliziotti li hanno bloccati e hanno trovato all’interno del sacco oltre quattro chili di droga, in particolare marijuana e hashish. Nello specifico, è stata trovata marijuana già divisa in dosi pronte per essere vendute e 18 dosi di hashish (per un peso totale di 82 grammi). Insieme allo stupefacente, nel sacco sono stati trovati bilancini di precisione, barattoli (le buatte della droga), sacchetti in plastica per il sottovuoto con marijuana e coltellini utilizzati per tagliare la sostanza. Oltre alla droga e al materiale per il confezionamento, i poliziotti hanno sequestrato anche dei quadernetti dove venivano annotate le vendite e i relativi clienti.

Un giro d’affari da oltre 60mila euro

I controlli dei poliziotti sono stati estesi anche nell’abitazione di proprietà del 36enne disoccupato. All’interno del frigorifero, sono state trovate altre dosi di hashish (per un totale di 132 grammi). Dentro un mobile della cucina sono stati recuperati 870 euro in contanti. Soldi ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il 19enne, anche lui disoccupato, aveva in tasca 1135 euro. All’interno dell’auto – di proprietà del 19enne – che era stata fiutata dal cane Maui – sono stati trovati altri soldi e un bilancino per pesare lo stupefacente. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, i due avrebbero gestito un giro d’affari illecito per un valore di mercato stimato in oltre 60mila euro. Per il 36enne è stata disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria; mentre nei confronti del 19enne l’obbligo di dimora nel Comune di Catania.