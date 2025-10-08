Catania, fermato con diversi chili di droga in auto

Trasportava in auto diversi chili di droga. Si tratta di un 35enne che è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Catania Fontanarossa, con il supporto delle unità cinofile del nucleo di Nicolosi. Adesso l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 35enne è stato notato in viale Giovanni da Verrazzano a bordo di un’auto ferma sul ciglio della strada. Alla vista dei militari ha tentato di abbassarsi per non farsi notare, ma il gesto ha insospettito la pattuglia che ha deciso di procedere al controllo.

In auto chili di droga ma anche soldi in contanti

Durante la perquisizione, grazie al fiuto del cane antidroga, i carabinieri hanno scoperto nel portabagagli un borsone contenente diverse buste di marijuana per un peso complessivo di alcuni chili, panetti di hashish e quasi 10.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il 35enne è stato arrestato e condotto in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.