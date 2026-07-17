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La droga trasportata con un autobus del servizio pubblico: da Catania all’Ennese

17/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un borsone pieno di droga trasportato a bordo di un autobus del servizio pubblico da Catania a Piazza Armerina, in provincia di Enna. Per questo gli agenti della polizia hanno arrestato in flagranza un giovane. Che è stato trovato in possesso di una considerevole quantità di cannabis.

La droga trasportato sull’autobus

Già nei giorni precedenti, durante i servizi di controllo del territorio, i poliziotti del commissariato di Piazza Armerina avevano notato dei movimenti sospetti. Due giovani tra il flusso di passeggeri provenienti da Catania a bordo di un pullman del servizio pubblico. Uno dei due portava sulle spalle un capiente borsone, mentre il secondo lo precedeva con circospezione, guardandosi intorno. Ritenendo sospetto questo comportamento, gli agenti hanno deciso di procedere al controllo dei due giovani.

Il giovane agli arresti domiciliari

Nel corso delle verifiche, all’interno del borsone è stata trovata una busta con dentro la sostanza stupefacente. Per un peso complessivo di 672 grammi di cannabis. Droga trasportata a bordo di un autobus del servizio pubblico. Pertanto, i due sono stati portati nei locali degli uffici della polizia di Stato per l’avvio degli accertamenti di polizia giudiziaria. Il giovane con il borsone è stato arrestato nella flagranza del reato di trasporto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E, su indicazione del pubblico ministero di turno, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Il secondo giovane, invece, è stato denunciato in stato di libertà per lo stesso reato in concorso con il primo.

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