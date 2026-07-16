Foto di carontetourist

Messina: traghetto urta banchina, passeggeri con ferite lievi

16/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una nave traghetto ha urtato la banchina di rada San Francesco a Messina. Nel corso delle operazioni di attracco la nave Pietro Mondello della società Caronte & Tourist, proveniente da Villa San Giovanni, mentre era in fase di frenata, avrebbe registrato il cedimento di uno dei motori.

Traghetto urta banchina a Messina: le condizioni dei feriti

La nave, di conseguenza, ha urtato il molo durante la manovra. Nell’urto alcuni passeggeri, in tutto sette persone, hanno riportato lievi ferite. Sono stati soccorsi dal personale di alcune ambulanze giunte poco dopo. Sul posto sono intervenuti la capitaneria di Porto e la polizia.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 13 al 19 luglio 2026
di

Negli scorsi giorni un muto e silente Mercurio ha un po’ fermato le dinamiche dei dodici segni zodiacali in termini comunicativi. Ma ecco che, in questa settimana dal 13 luglio, l’oroscopo vede il dio dai calzari alati ridare socievolezza allo zodiaco. E non sarà da meno la Luna, che si compirà nuova il 14 in […]

Agenda Formazione

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia: i corsi di formazione in edilizia, verde e segreteria
di

Inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. O tornarci, aggiornando le proprie competenze e qualifiche professionali. L’obiettivo occupazione si fa concreto in alcuni settori e territori, con una domanda di personale qualificato che continua a crescere. E, adesso, è raggiungibile con un nuovo strumento: l’avviso 1 POC 2026 della Regione, per la realizzazione […]

Business in chiaro

Hotel e strutture ricettive: tre incentivi per un investimento competitivo
di

Digitalizzazione, efficientamento energetico e riqualificazione degli immobili: hotel, b&b e varie strutture ricettive hanno oggi diversi incentivi per sostenere gli investimenti del comparto turistico. La vera sfida, però, è utilizzarli all’interno di una strategia di crescita. In un’estate che, con l’arrivo dei turisti e l’ondata di caldo torrido, fa riflettere sui consumi energetici elevati e […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze