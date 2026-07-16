Messina: traghetto urta banchina, passeggeri con ferite lievi

Foto di carontetourist

Una nave traghetto ha urtato la banchina di rada San Francesco a Messina. Nel corso delle operazioni di attracco la nave Pietro Mondello della società Caronte & Tourist, proveniente da Villa San Giovanni, mentre era in fase di frenata, avrebbe registrato il cedimento di uno dei motori.

Traghetto urta banchina a Messina: le condizioni dei feriti

La nave, di conseguenza, ha urtato il molo durante la manovra. Nell’urto alcuni passeggeri, in tutto sette persone, hanno riportato lievi ferite. Sono stati soccorsi dal personale di alcune ambulanze giunte poco dopo. Sul posto sono intervenuti la capitaneria di Porto e la polizia.