Catania, la droga nascosta nell’aiuola pronta per essere consegnata a domicilio con lo scooter

La droga consegnata a domicilio in sella al suo scooter nel quartiere San Cocimo di Catania. Per questo i carabinieri hanno arrestato un 18enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso delle indagini, i militari hanno ricostruito le consegne che il giovane avrebbe effettuato a bordo del suo scooter Honda Sh di colore nero.

Monitorandolo per un periodo, i carabinieri hanno scoperto il nascondiglio dove nascondeva lo stupefacente: un’aiuola in via Cesare Cellini, dalla quale avrebbe preso la droga per poi andare a recapitarla direttamente a casa dei clienti utilizzando il mezzo a due ruote. Approfittando di un momento in cui il giovane era andato a rifornirsi nell’aiuola, i militari lo hanno bloccato e perquisito. Nella tasca dei pantaloni, i militari hanno trovato 20 euro in monete, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

All’interno dell’aiuola nella, i carabinieri hanno trovato venti dosi di crack (tre grammi), 23 dosi di cocaina (sei grammi) e 36 involucri di marijuana (94 grammi) già pronte per essere consegnate ai clienti. Il 18enne è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari.