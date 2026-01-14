Una dottoressa in servizio all’ospedale Umberto I di Siracusa è stata minacciata verbalmente e poi aggredita fisicamente da una paziente all’interno di un reparto, e ha riportato contusioni poi medicate dai colleghi. Secondo quanto denunciato dalla Cisl Medici Ragusa–Siracusa, la professionista era stata chiamata per una consulenza quando si è accorta che la donna stava sottraendo materiale da un magazzino.

L’aggressione di una dottoressa all’ospedale di Siracusa

Alla richiesta di spiegazioni, la paziente ha reagito colpendola più volte, anche con un ombrello. «Un episodio gravissimo che conferma i rischi quotidiani per il personale sanitario, resi ancora più preoccupanti dal fatto che l’aggressione sia avvenuta in corsia», ha dichiarato il segretario generale della Cisl Medici territoriale, Giuseppe Runza, che ha espresso solidarietà alla collega e condannato ogni forma di violenza nei confronti degli operatori sanitari.